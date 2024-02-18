بنك المؤسسة المصرفية يتلقى عشرات الرسائل من عملاء «بلوم»

بسبب تأخر إصدار البطاقات

بسبب تأخر إصدار البطاقات

يتلقى بنك المؤسسة العربية المصرفية يومياً عشرات الاستفسارات من عملاء بنكبلوم اللبنانى، والذى استحوذ عليه بنك المؤسسة العربية المصرفية عام 2021، حيث تنصب غالبية الاستفسارات حول تأخر بنك المؤسسة العربية المصرفية فى إصدار بطاقات «ABC» الائتمانية الجديدة لهم بعد أن أصبحوا من عملاء البنك.

كان بنك المؤسسة قد انتهى من تغير اللافتات التى تحمل بنك بلوم وحولها إلى البراند الخاص به وهى علاقة «ABC» بعد إندماج البنكين. ينتظر عملاء بلوم القدامى، وعملاء المؤسسة قيام البنك بتقديم خدمات محسنة، وحزمة خدمات مصرفية محسنة كبيرة خاصة أن بنك المؤسسة أضيف له أكثر من 65 فرعاً، و120 ماكينة صراف إلى كانت فى حوزة بنك بلوم اللبنانى. وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية قد أكد على قيامه بإرسال جميع بطاقات الائتمان البديلة «ABC» عبر شركات الشحن إلى عملاءه الجدد الوافدون من بنك «بلوم» على عناوينهم المسجلة لدى البنك، وفى حالة تعذر الوصول لهم سيقوم البنك بإرسال البطاقات إلى كل فرع تابع له العميل.

وكان بنك المؤسسة العربية المصرفية قد أكد أن عملاء بنك بلوم يمكنهم استخدام بطاقاتهم الجديدة اعتباراً من الأول من فبراير الحالى، وسيتم نقل أى رصيد متبقى موجودة فى البطاقات القديمة لعملاء «بلوم» تلقائياً إلى حسابه ببنك «ABC» وأضاف البنك أن كل العملاء الذين انتقلوا بالفعل لبنك «ABC» يمكنهم الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك ومنها استخدام بطاقات الخصم الجديدة.