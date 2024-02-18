539 مليون دولار غرامة آبل في مكافحة الاحتكار

قد تواجه شركة آبل غرامة قدرها 539 مليون دولار تقريبًا (500 مليون يورو) من الاتحاد الأوروبي وحظرًا على ممارسات متجر التطبيقات المزعومة المناهضة للمنافسة لخدمات بث الموسيقى، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. وأفاد المنشور، الذي يستشهد بخمسة مصادر مطلعة على الأمر، أن المفوضية الأوروبية ستعلن حكمها مطلع الشهر المقبل.

ينبع التحقيق من شكوى مكافحة الاحتكار لعام 2019 التي قدمتها Spotify ويركز على قواعد متجر التطبيقات التي منعت المطورين في ذلك الوقت من توجيه العملاء إلى خيارات اشتراك بديلة خارج التطبيق، والتي قد تكون أرخص لأنهم لن يضطروا إلى تعويض Apple عن 30 خيارًا. رسوم في المئة. وخففت شركة أبل هذه القيود في وقت لاحق. وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، ستقول المفوضية إن شركة أبل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وخلقت "ظروف تجارية غير عادلة" لمنافسيها من خلال "التزامات مكافحة التوجيه" الخاصة بمتجر التطبيقات.