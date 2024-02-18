محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج مصرف "كيتشنر"

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الأحد، جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - محافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبحضور النائب هدي الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتور هناء محمد، منسق بنك الإتحاد الأوربي بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الدكتور عنان محمد، الاستشاري البيئي لمشروع كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المحافظ أن مصرف كيتشنر، يمتد بطول 69 كم، من خلال ثلاث محافظات "الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية"، ويصب في البحر الأبيض المتوسط ويغذي فيه العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويستقبل صرف ما يقرب من 460ألف فدان من الأراضي الزراعية، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كيتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف.

و أضاف أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتمركز فى عدة محطات لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة "محطة المعالجة فى مدينة كفرالشيخ، والتى تقع قرية القرضا التابعة لقرية الحمراوي، على مساحة ٣٠.٠٠٠ متر مربع حوالى ٧ أفدنة، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم، وتخدم مدينة كفرالشيخ ومدينة قلين، محطة المعالجة فى مدينة دسوق، والتى تقع فى قريه شابه مركز دسوق ، على مساحة ٥١٠٠ متر مربع حوالي ١٢ فدان، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم، والتى تخدم مدينة دسوق، محطة المعالجة في مدينة الحامول، والتي تقع فى عزبة أبو منيسي التابعة لقرية البنا، على مساحة ٢٩٤٠٠ متر مربع حوالي ٧ أفدنة، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض".

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة والصحة العامة، والاستدامة الاقتصادية، وتحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخالفات الصلبة المتكاملة بكفاءة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من غاز الميثان في الغلاف الجوي والاحتباس الحراري، وهذا في اطار ادارة المخلفات الصلبة المتكامله، وتعزيز إدارة المخلفات الصلبة في ثلاث محافظات "كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية" ورفع كفاءة جمعها ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، أن المشروع يقوم على المحددات التي تحقق أهدافًا فنية واقتصادية واجتماعية إيجابية للمجتمع، ويهدف الي زيادة درجة النظافة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان والعيش في بيئة نظيفة، لافتًا أن المصانع هى المرحلة الأكبر أهمية في ادارة المخلفات الصلبة والحفاظ علي الأرض، ووجود مصنع مع إدارة ومتابعة جيدة تعمل على الإستفادة من ٨٠٪؜ من المخالفات تعطي عائد اقتصادي أعلي للمواطن.