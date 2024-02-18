الأيتام وبر الأمان

نور دسوقى إبراهيم أرملة توفى زوجها منذ عام تاركًا لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء وتحمل مسئولية تعليمهم وتعول أربعة أبناء صغار «ليلى» 12 سنة فى الصف الخامس الابتدائى و«عماد» عامين و«ساجد» 5 سنوات و«كارما» 3 سنوات والأسرة تعيش ظروفًا معيشية صعبة وليس لها مصدر دخل ثابت تعيش منه أو حتى معاش يساعدها على متطلبات الحياة ونفقات الحياة وتسديد ديون الأسرة وايجار السكن 900 جنيه والطفلان «عماد» و«كارما» يعانيان من مرض القلب ويحتاجان إلى علاج شهرى والأب كان عامل «أرزقى».

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلب ويحتاجون إلى علاج شهرى والأب كان عامل أرزقى.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعين الأم على نفقات الحياة وتربية أبنائها الصغار والعبور بهم إلى بر الأمان.