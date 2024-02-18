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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

"أبوهاني" وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفرالشيخ

الدكتور عمرو أبوهاني
الدكتور عمرو أبوهاني

أصدر رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي  القرار رقم "181 " بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18-2-2024 م، بتكليف الدكتور عمرو أبوهاني الأستاذ المساعد  بقسم  نظم المعلومات  في كلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الدكتور عمرو أبو هاني  من المشهود لهم بالكفاءة والتميز الأكاديمي و الإداري. ويشغل منصب المدير التنفيذي لمركز المعلومات والمشرف على الوحدة المركزية للتدريب بجامعة كفرالشيخ.

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