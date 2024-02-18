"أبوهاني" وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفرالشيخ

أصدر رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي القرار رقم "181 " بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18-2-2024 م، بتكليف الدكتور عمرو أبوهاني الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الدكتور عمرو أبو هاني من المشهود لهم بالكفاءة والتميز الأكاديمي و الإداري. ويشغل منصب المدير التنفيذي لمركز المعلومات والمشرف على الوحدة المركزية للتدريب بجامعة كفرالشيخ.