200 حملة تفتيشية على 1600 منشأة غذائية بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج تنفيذ الحملات التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتشديد الرقابة علي اماكن بيع ياميش رمضان استعداد لحلول شهر رمضان المعظم وذلك تطبيقا للدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء ، وتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط:-

1000 كيلو جرام قمر الدين منتهي الصلاحية

600 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية

6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابق للمواصفات القياسية

500 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الادمي

350 كجم حلوي منتهية الصلاحية

ربع طن حمص منتهي الصلاحية

105 كجم جبن روميغير صالحة للاستهلاك الادمي

300كجم عسل ابيض وحليب بودرة منتهي الصلاحية

و شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.