عاجل
حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً

الأرجنتين
الأرجنتين

أعلنت وزارة الاقتصاد فى الأرجنتين أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

 

الأرجنتين 

 

وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر ، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.

 

ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

 

وأضافت وزارة الاقتصاد فى الأرجنتين، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".

 

ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

 

وقال وزير الاقتصاد فى الأرجنتين لويس كابوتو، الجمعة، على منصة "إكس" إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".

 

وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد، بحسب الاسواق العربية.

 

txt

آخر تحديثات أسعار الدولار في التعاملات المسائية

txt

أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات

 

انخفاض قيمة البيزو فى الأرجنتين

 

البيزو الأرجنتيني

 

وبعد انخفاض قيمة البيزو فى الأرجنتين بنسبة بلغت نحو 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20,6% لشهر يناير/ كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.

 

وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211%.

 

ومع تأثير الفقر على 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.

 

مواد متعلقة

خبير: زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار يخدم الاقتصاد

فريق من صندوق النقد الدولي يزور أوكرانيا لمناقشة التحديات الاقتصادية

مديرة صندوق النقد من دبي: متفائلة بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي رغم الغموض

المستوردين: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد زيادة من فرص النمو

صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.7 مليار دولار للأرجنتين
الجريدة الورقية