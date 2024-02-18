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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إيريك تين هاج، عن تشكيل الفريق أمام لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، ماينو.

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل لوتون تاون المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

ويرغب مانشستر يونايتد في الفوز على لوتون تاون واقتناص الثلاث نقاط، حيث يبحث عن مواصلة الانتصارات، بعد الفوز في الثلاث مباريات أمام وولفرهامبتون ثم وست هام يونايتد ثم أستون فيلا في الجولة الماضية.

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