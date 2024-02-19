سقوط تاجر مخدرات بـ 480 طربة حشيش فى أسيوط

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة أسيوط من القبض على عامل يحمل سجلًا جنائيًا، وذلك أثناء قيادته سيارة ربع نقل في منطقة قسم شرطة أسيوط الجديدة وقد تم ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها 48 كيلوجرام، موزعة على 480 طربة، وقد اعترف المتهم بحيازته لتلك الكمية بهدف ترويجها.

يأتي هذا الإلقاء القبض في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الجريمة وضبط تجارة المخدرات في مصر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق ومحاكمته بموجب القانون.

وأكدت مصادر أمنية بأنه تم فتح تحقيق في الواقعة وتم إحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وقد أثنى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، على العمل الناجح لضباط المديرية في ضبط هذه العملية وتفكيك شبكة تجارة المخدرات في المحافظة.

وبعد التحقيق معه، اعترف المتهم بحيازته لتلك الكمية من المخدرات بقصد التجارة غير القانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وتم تحويله إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة للقضاء على جرائم تجارة المخدرات ومكافحتها في مصر. تؤكد هذه الحملات الأمنية الحاسمة التزام السلطات بمحاربة التجارة غير المشروعة للمخدرات وحماية المجتمع من آثارها الضارة.