نائب محافظ سوهاج يتابع موقف شكاوى المواطنين مع فريق مبادرة "صوتك مسموع"

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع مع أعضاء فرق عمل صوتك مسموع بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة سير العمل، وموقف شكاوى المواطنين، وفحص الشكاوى الواردة، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق عمل المبادرة بديوان عام المحافظة .

وهنأ نائب محافظ سوهاج فريق عمل المبادرة بمناسبة تلقيهم خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية على ما بذلوه من جهد شكاوى المواطنين والتواصل الفعال معهم خلال عام 2023م، مؤكدا على أهمية فريق العمل ومساهمته في حل شكاوى البوابة الحكومية الموحدة، والغرفة المركزية لشكاوى " حياة كريمة ".

وأشار نائب المحافظ إلى أن مبادرة " صوتك مسموع " ترتكز في الأساس على محورين رئيسيين، الأول وهو " إدارة محلية مستجيبة للمواطن "، حيث يهدف هذا المحور إلى جعل المواطن طرفا فاعلا ومشاركا في منظومة محاربة الفساد والإهمال، وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، لافتا إلى أن المحور يلبي أيضا حق المواطن في أن يقدم مقترحات، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين .

وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة فيرتكز إلى " إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن "، من خلال معالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال منصة التواصل على الفيس بوك، ووجود آلية إدارة دائمة للمبادرة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة، من خلال فريق عمل بكل وحدة محلية تتواصل مع الفريق التنفيذي بالمحافظة؛ ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك متابعة حل شكاوى المواطنين، وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على أن المواطن أصبح عنصر فاعل في تقديم الشكاوى، حيث تم دمج المواطن في الشكوى والحل، واشراكه في الأفكار الموجودة على أرض الواقع .

كما أكد " القاضي " على أهمية الاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، وسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب ( 01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي صوتك مسموع )، والبريد الإلكتروني. ([email protected]) .