جنايات سوهاج تعاقب عاملًا بالمشدد 10 سنوات بتهمة قتل آخر

قضت محكمة الجنايات بسوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام، بمعاقبة المتهم "م . م" عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه "ا . م . م" عامل بأن أطلق عليه النار من سلاح ناري كان بحوزته بدائرة المركز

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا بمقتل المجني عليه والعثور على جثته غارقاً فى دمائه وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام .





بالإنتقال والفحص كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته مما أدى إلى مصرعه في الحال .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .