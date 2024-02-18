إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بتهمة القتل بسوهاج

أحالت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، وباجماع الآراء، أوراق المتهم "ع . ر . ح" عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 19 من شهر مارس القادم للنطق بالحكم، بتهمة قتل المجني عليه "م . ر" بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما .

صدر القرار برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا يفيد مقتل المجني عليه ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام بعد التعدي عليه بالضرب .





بالإنتقال والفحص ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مادية بين الطرفين حيث تبين قيام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية إلى المتهم من إحدى الدول العربية وعقب عودته طالبه بها فرفض وقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة وفر هاربا .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .