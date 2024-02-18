هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم أولى ندواتها لتنمية الوعى الأثرى بالمواقع السياحية 

والقرى ذات الإنتاج الحرفى..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الإنتماء والولاء لديهم.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية والإسلامية، وقطاع المتاحف، وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك لتنظيم أولى ندواتها غداً لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية وكفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية الورش الفنية لتوفير فرص الدعم الحقيقي للفنانين واستثمار مواهبهم الإبداعية الجادة والتعريف بها محلياً عبر المعارض وبرامج التبادل الثقافي وخاصة فن الرسم الذى يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع، مما جعله فناً شديداً الأهمية بالنسبة لكل الشعوب والأمم التي تستطيع تجسيد وإبراز معالم وحضارات وتاريخ الأمم.

وفي سياق متصل أناب محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ، لتفقد الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانًا تشكيليًا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية فضلاً عن فنانين سوريين ومن أبرزهم، الفنان محمد الأزهري والفنان محمد عبد الجليل والفنان مجدى خالد والفنانة غادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم ، بالإضافة للفنانة الصينية راية حسين من أشهر فنانى رسم الخيول وبحضور الدكتور أسامة السروي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة، والدكتور احمد سامى خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وذلك لرسم لوحات فنية تُسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية بخامات الأكريلك والألوان الزيتية لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية" في جولته الثانية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى أنه سيتم انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة من خلال لجنة من أعضاء نقابة الفنانين التشكليين لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية " بجولته الثانية ،في نهاية الشهر الجاري والذى سيضم (معرض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية وورش حية ل(ورق البردى-كليم -عرائس خشبية) كما تم عرض لحرف (الخزف -الفخار - السجاد اليدوي - ريزن - كروشية) بالإضافة لمعرض للفنون يضم لوحات الفنية وصور الفوتوغرافية ومنحوتات تمثل اهم الشخصيات والأحداث التاريخية فضلاً عن عروض فنية وتراثية المميزة لمحافظة الشرقية بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما سيتم عرض فديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

وفى نهاية الورشة قدم الفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الورشة الفنية بالممشى السياحى لعرض أعمالهم الفنية في معرض "يوم الشرقية" بشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

واستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 12 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، مشيراً الى أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة.

فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقراً، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (10) أسر من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وتقدمت مواطنتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (7) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة كما كلف محافظ الشرقية نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة السيدة ه. ح .ع لبدء مشروع خاص بها لمساعدتها في إعالة اسرتها وسداد ديونها.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف محافظ الشرقية نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بتوفير العلاج اللازم لكل من المواطن /ع .س.م لإصابته بشلل بالجانب الأيسر، وابنة السيدة ه. ح .ع لإصابتها بقولون تقرحى من مركز منيا القمح، وإدراجهما بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهما بالمجان على نفقة الدولة.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمناشدة الجمعيات الأهلية بالمساهمة في سداد ديون السيدات المعيلات والغارمات للتخفيف عنهم ومساعدتهن في رعاية أسرتهن.