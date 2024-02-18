يوم حقلي إرشادي لمزارعي قرية بني عامر في الشرقية

للنهوض بمحصول الكتان وزيادة إنتاجيته..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقلي ارشادي عن محصول الكتان صنفي سخا 3 وجيزة 9 لمزارعي قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى بمعهد بحوث الكتان، والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس محمود الشناف أخصائي الارشاد بالمديرية، وجهاز الارشاد بالإدارة الزراعية بالزقازيق ومزارعي القرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الإقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصة بنبات الكتان بداية من خدمه وتجهيز التربة الزراعية ثم الزراعه والتعريف بطرق الري وتوضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية للاستمرار في تصدر المحافظة بالمركز الأولى على مستوى الجمهورية في انتاج وتوريد محصول القمح، وكذلك تحسين أحوال المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى إستمرار جهود العاملين بالإدارات الزراعية في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح والتي انطلقت يوم 3 فبراير 2024 م بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامه لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية وتستمر حتي 20 فبراير 2024 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة انه الإنتهاء من توزيع كافة المستلزمات الخاصة بالحملة علي مديري الجمعيات الزراعيه والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذره الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام ووضع أكياس المبيد فى بؤر الاصابه وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية علي المحاصيل الزراعية.

كما أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى استمرار جهود العاملين بالإدارات الزراعية في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح والتي انطلقت يوم 3 فبراير 2024 بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية وتستمر حتي 20 فبراير 2024 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم توزيع كافة المستلزمات الخاصة بالحملة على مديري الجمعيات الزراعية والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذرة الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام حيث تستهدف الحملة وضع أكياس المبيد فى بؤر الاصابة وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على الانتشار والتكاثر السريع.