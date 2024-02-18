أزهر سوهاج يدشن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني

انطلقت بمعاهد سوهاج الأزهرية تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ‏فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024م بمختلف ‏المراحل التعليمية.‏





وتتناول أنشطة وفعاليات المبادرة هذا الأسبوع قيمة «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة من 17 ‏فبراير حتى 14 مارس، وتتناول المرحلة الابتدائية قيمة «الإحسان»، بينما تتناول المرحلتين الإعدادية ‏والثانوية قيمة «التراحم» خلال الفترة من 17-29م فبراير الجاري.‏





يذكر أن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من ‏إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على ‏نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.‏





وفي سياق متصل واصلت لجنة قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ على خليل، وحضور الدكتور أحمد ‏حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور محمد حسني، ‏مدير عام العلوم العربية والدينية، وعضوية الدكتور ياسر فتحي عبدالباقي، عضو ‏الإدارة العامة للتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، مقابلات المتقدمين ‏لوظائف «شيخ معهد» و«عضو فني» لليوم الثاني على التوالي؛ حيث جرت اليوم الأحد، الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، ‏مقابلات الأعضاء الفنيين بالإدارات الإشرافية (التنسيق- التوجيه الفني- التعليم ‏الابتدائي- التعليم الثانوي) بالمنطقة من خارج الديوان، و«عضو فني» بقسم رياض ‏الأطفال بالإدارات التعليمية الأزهرية خارج ديوان المنطقة.





وأوضح الشيخ علي خليل أن إجراء المقابلات للمتقدمين للوظائف يأتي بدواوين المناطق بناءً على موافقة السيد صاحب الفضيلة وكيل الأزهر الشريف وصاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد تيسيرًا على المتقدمين، وتخفيفًا من أعباء ومشقة الانتقال والسفر إلى القطاع.





وكانت منطقة سوهاج الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لوظائف «شيخ المعاهد»، و«عضو فني» بالإدارات الإشرافية (التنسيق – التوجيه الفني – التعليم الإبتدائي - التعليم الثانوي) بالمنطقة من خارج الديوان و «عضو فني» بقسم رياض الأطفال بالإدارات التعليمية الأزهرية خارج ديوان المنطقة.