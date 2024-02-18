"قبول الأخر" ندوة تعريفية بمركز شباب الغريزات بالمراغة

نفذ مركز شباب الغريزات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة تعريفية عن احترام الآخر وذلك بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر فبراير 2024 .

وتهدف الندوة إلى استعادة القيم الأخلاقية المفقودة في مجتمعنا والمحافظة على العادات والتقاليد الصحيحة والتحلي بالصفات الحميدة والاقتداء بالشخصيات المؤثرة والتي أثرت الحياة في الماضي والحاضر ووجوب إحترام الآخر وعدم التنمر وحاضر فيها أحمد نور محمد معلم لدى الأزهر الشريف.

وتناول المحاضر خلال الندوة أهمية غرس القيم الإجتماعية والأخلاق الدينية والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع حيث أوضح أن القيم الأخلاقية ومنها إحترام الآخرين يعني إحترام الفرد لذاته حتى تنبع منه صفات حميدة وأخلاق عالية تجعل منه فرد صالح يحترم الآخرين ويقدر وجودهم في المجتمع،.

وتطرق المحاضر، إلى أن القرآن الكريم قد حثنا على إحترام الآخرين وعدم السخرية منهم حيث أن السخرية والتنمر تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع وكذلك تؤدي إلى تفكك العلاقات الإجتماعية وهو أمر غير مقبول في العادات والتقاليد المصرية السليمة .

وأعرب الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن مدى إمتنانه وسعادته البالغة للدور المحوري والأساسي لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لأنها أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.