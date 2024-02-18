السجن المؤبد لعامل قتل زوجته في بلبيس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عاملًا بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته بدائرة مركز بلبيس، وذلك لخلافات بينهما وشكه في سوء سلوكها.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال «ع. م. س» ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «سليمان. س. ع» 25 عامًا، عامل «زوج المجني عليها»، وتوصلت التحريات أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم والمجني عليها، وعلى إثرها تركت الزوجة منزل الأسرة قبل الواقعة، وبعد عودتها بفترة، وأثناء تواجدها بمسكن الزوجية نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب شك المتهم في سوء سلوكها، وتعدى عليها بالضرب وخنقها، ودفع رأسها أرضًا عدة مرات، ما أدى لوفاتها.

وأسند أمر الإحالة، قتل الزوج لزوجته المجني عليها بدون سبق الإصرار أو الترصد، حال توجهه لمسكن الزوجية ورؤيته لمحادثات نصية بهاتفها المحمول مع آخر مجهول، ما أثار حفيظته، وعلى أثر ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية، وما كان منه إلا أن أجهز عليها وقام بخنقها، ودفع رأسها أرضًا عدة ضربات، ما أدى لوفاتها في الحال.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.