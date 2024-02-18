الامطار تغرق شوارع ومدارس الاسكندرية

مياه الامطار تحاصر المدارس وتعرق الطلاب بالاسكندرية

اغرقت مياه الامطار الغزيرة التى هطلت بشدة بشكل مستمر على محافظة الاسكندرية مما تسبب فى غرق شوارع عروس البحر المتوسط ووالمدارس وتعرض الاطفل لغرق ملابسهم مما اضطر اولياء الامور حمل الأطفال والسير فى المياه لإدخالهم الفصول، فيما قام عدد منهم بالرجوع بأبنائهم إلى المنازل.

كانت قد تعرضت أنحاء متفرقة من الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح اليوم الأحد، إلى هطول أمطار غزيرة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح غربية، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وتتزامن موجة الطقس السيئ مع نوة الشمس الصغيرة والتي كان من المقرر أن تنتهي ، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد وجدول النوات بميناء الإسكندرية الذي يشير إلى أن مدتها 3 أيام فقط.

كما تسببت موجة الأمطار التى شهدتها الإسكندرية، في تراكم المياه ببعض المدارس في المحافظة،ومنها مدارس غرب الإسكندرية التي تفتقر إلي الكثير من الخدمات للطلاب.وفوجئ الطلاب بوجود مياه في فناء عدد من المدارس،

ولم تؤثر الأمطار علي سير العملية التعليمية حيث انتظمت الدراسة في مدارس المحافظة،ودفعت شركة الصرف الصحي ومحافظة الإسكندرية بعمال لكسح المياه من فناء المدارس.

ففي حي العجمي تسببت مياه الأمطار في غرق أجزاء من طريق الاسكندرية مطروح وخلف مسجد القويري وشارع مدارس أبراج العائلة وغرق عدة مدارس خلف تلك الأبراج بسبب مياه الأمطار والصرف الصحي، وسط محاولات من حي العجمي والصرف الصحي لسرعة رفع مياه الأمطار.

في العامرية تسببت الأمطار في بطء الحركة على الطريق الصحراوي بعد أن غرقت عدة أماكن بالطريق خاصة أمام منطقة عبدالقادر وأسفل كوبري مرغم وسط محاولات الحي والصرف الصحي سرعة تصريف تجمعات المياه.

وفي شرق الإسكندرية أغرقت مياه الأمطار عدة مناطق بالعوايد والرابعة الناصرية والمطار ومحطة التنقية الشرقية، كما أغرقت مياه الأمطار عدة طرق بعزب وريف المنتزة ومحاولات التدخل السريع لرفع تراكمات مياه الأمطار مع استمرار تساقطها.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، يسود الثغر طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، إذ تراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 15 للصغرى و17 للعظمى وسرعة الرياح 13 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 71%.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نشر نحو 180 سيارة لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة لضمان استمرار السيولة المرورية، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير الشنايش والمطابق.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ومن جانبها أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظام حركة السفن والبضائع دون تأثير لموجة الطقس السيئ أو الأمطار، لوجود ارتفاعات امواج البحر المتوسط في المعدلات التي تسمح بحركة الملاحة البحرية.