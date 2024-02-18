رفع 1300طن قمامة وسحب تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن كفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح وشفط تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخصوصا طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة احمد على عيسى، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا،جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف،جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي،جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبد الجليل، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس.

وأكد استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.