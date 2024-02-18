طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الانعاش القلبي الرئوي

نظم مركز التدريب الطبي المستمر بكلية الطب البشري دوره تدريبية عن الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي، وذلك بالتعاون مع مشروع انقذ حياه والكلية المصرية لطب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن مشكلة توقف القلب المفاجىء خارج المستشفيات والتعامل معها تشغل حيز كبير من اهتمام الهيئات الطبية و الصحية لإمكانية انقاذ المريض، مؤكداً علي حرص الجامعة علي عقد الدورات التدريبية التي تعمل علي رفع كفاءة الكوادر الطبية من داخل الجامعة وخارجها من اجل تقديم خدمه رعاية طبيه متميزة للمرضى.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية الطب، أنه تلك الدورة تعد احدي سلسلة الدورات التي سينظمها مركز التدريب الطبي المستمر في هذا المجال حيث حاضر فيها الدكتور احمد علي اسماعيل مدرس الرعاية المركزه ومدير المركز، والدكتوره مروه علي مدرب الانعاش القلبي والرئوي بقسم الحالات الحرجه جامعه القاهرة، والدكتور محمد يوسف، والدكتور شريف القضابي المدرسين المساعدين بقسم التخدير والعنايه المركزه.

وأوضح الدكتور احمد علي اسماعيل، أن المركز يهدف الي ان يكون نواه للتدريب الطبي في صعيد مصر، وطبقاً لهذا تم عمل بروتوكول تعاون لعقد دورات الانعاش القلبي الاساسي بالتعاون مع مشروع انقذ حياه، حيث بلغ عدد الحضور في اول دورتين ٣٣ متدرب من القطاع الطبي من خارج الجامعة، وفي نهايه الدوره يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من المركز والكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة ونقابة الأطباء المصرية.