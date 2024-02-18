الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لليوم السادس.. طقس بارد وأمطار غزيرة بالبحيرة

طقس بارد بالبحيرة
طقس بارد بالبحيرة

لليوم السادس علي التوالي، تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، عدم إستقرار الأحوال الجوية، وطقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة 15درجة مئوية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وأمطار غزيرة، خاصة في المراكز الشمالية، أغرقت الشوارع  وحاصرت المنازل ، وإقتحمت العديد من المحال التجارية، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحروية مثل مركز بدر والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد قليلة جدا من الصيادين، تمهيداً لبدء عملهم في صيد الأسماك .

وفي قري المحافظة فضل المزارعين البقاء داخل منازلهم، وعدم الذهاب إلي الحقول، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة .

ومن جانبها تواصل الوحدات المحلية، بقريومدن لمحافظة، الدفع بالمعدات وسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في الشوارع ، وإعادة الحياة إلي طبيعتها .

الجريدة الورقية