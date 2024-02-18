لليوم السادس.. طقس بارد وأمطار غزيرة بالبحيرة

لليوم السادس علي التوالي، تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، عدم إستقرار الأحوال الجوية، وطقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة 15درجة مئوية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وأمطار غزيرة، خاصة في المراكز الشمالية، أغرقت الشوارع وحاصرت المنازل ، وإقتحمت العديد من المحال التجارية، مع رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحروية مثل مركز بدر والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد قليلة جدا من الصيادين، تمهيداً لبدء عملهم في صيد الأسماك .

وفي قري المحافظة فضل المزارعين البقاء داخل منازلهم، وعدم الذهاب إلي الحقول، بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة .

ومن جانبها تواصل الوحدات المحلية، بقريومدن لمحافظة، الدفع بالمعدات وسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في الشوارع ، وإعادة الحياة إلي طبيعتها .