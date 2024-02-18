اليوم.. ختام بطولة أفريقيا للريشة الطائرة بالقاهرة

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، بمشاركة 11 دولة.

ومن المقرر، أن تقام صباح الأحد منافسات نصف النهائي على أن يقام مساء نفس اليوم نهائيات البطولة القارية.

وصعد لنصف نهائي منافسات الفردي أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني وسيواجه لاعب موريشيوس "جورج جوليان باول"، فيما سيلعب أدهم حاتم أيضًا مع زميلته ضحى هاني في منافسات الزوجي المختلط أمام الزوجي النيجيري المكون من: "الحاج أليو وزميلته أوشي شوكو ديبورا".

ومن المقرر، أن يحضر ختام البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب إضافة إلى السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.