برنامج تدريبي لتنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم تنفيذ المحاضرة السادسة للبرنامج التدريبي Teach Engage and Aspire، في إطار الشراكة الفعالة والقائمة بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف سعيد عبدالنبي موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية، أن أعمال التدريب شهدت تفاعل مثمر وبناء بين المتدربين والمدربين بكافة الإدارات التعليمية، حيث عقدت الجلسة السادسة وجهًا لوجه بجميع الإدارات التعليمية، وقام بتنفيذها مدربي الأزهر الشريف لدي المجلس الثقافي البريطاني.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، وقد لاقى استحسانا كبيرا لدى الجميع، ويعد هذا البرنامج السادس الذي ينفذه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية والتدريسية لمُعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الشرقية الأزهرية.