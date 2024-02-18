مدرب بلوزداد : معلول وشوبير الأفضل حالياً بالأهلي

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كان الأفضل في صفوف الشياطين الحمر.



وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد : "علي معلول لاعب كبير وظهر بأداء مميز ضدنا، لكن الحارس مصطفى شوبير كان الأفضل ضدنا".

وأضاف: "شوبير تألق ضدنا وقدم مباراة كبيرة بمساعدة خط دفاع الأهلي، وكان اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الأحمر".

كما اكد باكيتا أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكنه اعتذر لإدارة الأبيض.

وقال باكيتا، خلال تصريحاته "تلقيت اتصالات من إدارة الزمالك، وعرضوا علي مشروع ممتد لثلاث سنوات مع إشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب".

وأضاف: "اعتذرت عن قبول المهمة، لارتباطي بعقد مع شباب بلوزداد ".