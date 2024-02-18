محافظ جنوب سيناء يتسلم درع الإتحاد المصري للقوة البدنية

سلم محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، درع الاتحاد المصرى للقوة البدنية، للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء نيابة عن اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد.

وجاء تكريم الاتحاد المصري لمحافظ جنوب سيناء على مجهوداته في استضافة البطولة وتذليل كافة العقبات أمام الاتحاد وهو ما أدي في النهاية لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم مصر.

أكد رئيس الاتحاد في ختام المنافسات أن بطولة كأس العالم لم تواجه أي عقبات خلال استضافتها بفضل الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مما ذلل العقبات أمام فريق العمل داخل الاتحاد المصري.

يشار الي ان منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوى البدنية شارك فيها 22 دولة بإجمالي عدد مشاركين 500 مشارك استضافتها شرم الشيخ في الفترة من 3 الي 9 فبراير تحت رعاية محافظ جنوب سيناء.