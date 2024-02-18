لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن قرية العايشة بمركز زفتي

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية العايشة التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية بالكامل اليوم الأحد، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، لمدة 5 ساعات لإجراء أعمال الصيانة.

وكان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بشكل عام وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص، حيث خصصت الدولة المصرية ما يقرب من 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء منذ يوليو 2014 وحتى الآن بنسبة زيادة تصل إلى 150% عن السابق.

وتمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وتعد شبكة نقل الكهرباء فى مصر حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد و تهالك خطوط النقل.