مدرب أوغندا يعدد مزايا موتيابا لاعب الزمالك الجديد

أشاد بول بوت مدرب منتخب أوغندا بلاعبه ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الجديد المنتقل حديثا إلى القلعة البيضاء.

أضاف مدرب أوغندا في تصريحات تلفزيونية: كنت سعيد جدا ومتفاجئ من مستوى اللاعب حينما قمت باستدعائه لأول مرة للمنتخب الأوغندي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام غينيا والصومال، لقد كان جيد جدا من الناحية الفنية وقد فاجأني بإصراره.

وواصل: موتيابا أدى بشكل جيد جدا وإذا سألتني إذا كان اللاعب مناسبا للزمالك، فكما تعرفون لا يزال لاعبا صغيرا يبلغ من العمر 18 عاما فقط.

وتابع: أنا واجهت الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري وأعرف أن لديهم لاعبين جيدين جدا وذوي خبرات لكن أعتقد أنه يجب إعطاء الفرصة لترافيس لينجح، ومع التدريب الجيد سأكون متأكدا أن اللاعب سينجح مع الزمالك في المستقبل.

وواصل: كنت سعيدا جدا بأدائه فهو شخص مهذب ومنظم ومحترف للغاية لذلك هو لديه كل المقومات للنجاح مع الزمالك، هذه هدية أن تكون لاعبا في الزمالك الذي يعد واحدا من أفضل الفرق في مصر.

