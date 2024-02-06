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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موتيابا: سعيد بالتوقيع للزمالك وعلاقتي بـ شيكابالا جيدة

ترافيس موتيابا
ترافيس موتيابا

عبر ترافيس موتيابا الوافد الجديد للقلعة البيضاء عن بالغ سعادته الكاملة في تعاقده مع نادي الزمالك في الميركاتو الحالي بجانب على حفاوة استقبال لاعبي الزمالك له في أول مران بالقلعة البيضاء.

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صرح ترافيس موتيابا في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد" أعمل على حصد الثلاث نقاط مع الفريق في كل مباراة من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

أضاف :" أكثر لاعب محتضنة خلال الفترة الحالية هو شيكابالا قائد الفريق والذي يعتبره أخًا له ".

هدفنا عودة الزمالك لمنصات التتويج

أكمل :" أسعى بكل قوة في مساعدة فريقه الزمالك في الفترة القادمة لعودة الزمالك إلى  منصات التتويج ".

وأتم تصريحاتة :" سعيد جدًا بجماهير الزمالك على الشعور الطيب ، وانتظرهم في أول مباراة لنا لدعمنا ".

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