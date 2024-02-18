متعب : حسام حسن صاحب تجارب مميزة وأتوقع نجاحه

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أنه يثق في أن حسام وابراهيم حسن قادرين على عمل انجاز كبير مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الكابتن حسام حسن لديه تجارب مميزة مع منتخب الأردن ومع المصري والزمالك ولهم كل الدعم من أجل الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ونتأهل الى كأس العالم.

وأضاف: نجحنا في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ لأن المنتخب كان يضم عناصر شابة عديدة واندمج أكثر من جيل مما منح الخبرات والحماس واللاعبين الكبار ساعدونا بشدة وهو ما ينقص الجيل الحالي.