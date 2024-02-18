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الأحد 18 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم ذكري: حسام حسن رجل المرحلة لمنتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

أكد كريم ذكري، نجم الزمالك السابق، أن اختيار حسام حسن مدير فنيا لمنتخب مصر كان الأنسب خلال المرحلة المقبلة.

وقال ذكري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن رجل المرحلة الحالية لمنتخب مصر وسيفيد  المنتخب الوطني والجماهير متفقة عليه والجميع ينتظر أول مباراة للفراعنة معه لأننا افتقدنا الروح والحماس".

وأضاف: "نحتاج إلى ضخ دماء جديدة في منتخب مصر مع حسام حسن واختياره مدربا للفراعنة موفق للغاية من جانب اتحاد الكرة".

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