زيادات جديدة على أسعار سيارات ميتسوبيشي 2024

أخطرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر، بالقائمة الجديدة لـ"أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2024". وشملت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2024 الجديدة الصادرة عن شركة دايموند موتورز 4 طرازات هي "إكليبس كروس، وإكسباندر، أتراج، وميراج".

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار جميع طرازات العلامة اليابانية المتوافرة في مصر، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المواصفات الفنية وأسعار لسيارات ميتسوبيشي في مصر.

ميتسوبيشي أتراج موديل 2024

تنتمي ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 لفئة السيارات السيدان، وتعتمد أتراج على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، يخرج قوة 76 حصان مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات CVT.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

ينتمي طراز ميراج موديل 2024 لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتمد ميراج على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصان، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024

ينتمي طراز ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتعتمد إكليبس كروس موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن ميتسوبيشي، تتسارع السيارة من إكليبس كروس موديل 2024 من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك إكليبس كروس موديل 2024 من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

ينتمى طراز إكسباندر موديل 2024 لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV.

وتعتمد إكسباندر موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة إكسباندر موديل 2024 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة إكسباندر موديل 2024 نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2024

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2024 في مصر الصادرة عن شركة دايموند موتورز والتي تشمل أسعار إكسباندر- إكليبس كروس - أتراج - ميراج.