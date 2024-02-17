ترحيل 35 مصريا من ليبيا لهذا السبب

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي فرع بنغازي الكبرى، ترحيل 35 مصريًا من مركز إيواء وترحيل قنفودة التابع للفرع إلى منفذ مساعد البري.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، أن نقل المصريين لمنفذ مساعد جاء تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر، لافتًا إلى أن من بينهم مصابون بأمراض معدية مثل فيروس سي والإيدز.

وأشار إلى أنه تم ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها الفرع داخل الاختصاص ومنهم من عليه ضبط أمني وإبعاد.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي بإطلاق حملات مكثفة وبشكل يومي ضد المهاجرين غير الشرعيين.