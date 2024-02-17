جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وأرسنال وتعادل مانشستر سيتي

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على حساب برينتفورد وتعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي اليوم في المواجهات التي أقيمت لحساب الجولة 25 من البريميرليج.

وحقق ليفربول الفوز على برينتفورد بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب غريفين بارك، سجل الأهداف داروين نونيز ومحمد صلاح و أليكسيس ماك اليستير و كودي جاكبو.

بينما سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل على يد وتشيلسي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الاتحاد.

سجل رحيم سترلنج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بينما سجل رودريغو هيرنانديز هدف تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحقق فريق أرسنال فوزًا ثقيلًا على بيرنلي بخماسية دون رد على ملعب تيرف مور ليواصل المدفعجية ملاحقة فريق ليفربول نحو صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال الوصيف، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويأتي أستون فيلا رابعًا برصيد 49 نقطة.