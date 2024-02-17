ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يلاحق هالاند

انتهى اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت الجولة ال25 تسجيل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا مع الريدز أمام برينتفورد بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

رفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفا في ظل صراعه مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي على لقب الهداف، الذي يملك 16 هدفا لكن لم ينجح الأخير في التسجيل بعد تعادل الفريق السماوي أمام تشيلسي بهدف لكلاهما ولم يحرز هالاند هدفا.

أصبح الفارق بين صلاح وهالاند هدفا واحدا ويأمل النجم الدولي المصري في انتزاع الحذاء الذهبي من النرويجي بعدما توج به الأخير في الموسم الماضي.

بينما نجح سولانكي مهاجم بورنموث في تسجيل هدفين أمام نيوكاسل يونايتد ليرفع رصيده إلى 14 هدفا، فيما أحرز بوكايو ساكا لاعب ارسنال هدفين أيضا في شباك بيرنلي ليصبح 12 هدفا في المركز الخامس.

فيما سجل أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا هدفين أمام فولهام ليرفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفا في المركز الرابع.

ترتيب هدافو الدوري الإنجليزي:



1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 16 هدفًا.

2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

3 -دومينيك سولانكي، بورنموث 14 هدفًا.

4 -أولي واتكينز، أستون فيلا 13 هدفًا.

5 - بوكايو ساكا لاعب ارسنال 12 هدفًا.

5 -هيونج سون مين، توتنهام، 12 هدفًا.