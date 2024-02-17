فرق مكافحة العدوى بالفيوم تناقش نظافة وتطهير البيئة ومؤشرات التعقيم

عقد الدكتورمحمود جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم الاجتماع الشهرى لفرق مكافحة العدوى بالإدارات والوحدات الصحية على مدار يومين بقاعة الدكتور داليا رشدى بمدرسة التمريض.

حضر الاجتماع مسئولى مكافحة العدوى بالادارات الصحية والوحدات التابعة لها، تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات بالاجتماع السابق ومالم يتم تنفيذه واعتبارها اولوية فى اجندة الاجتماع، كما ناقش الاجتماع أفضل و اسوء وحدة صحية وتحديث السياسات الخاصة بمكافحة العدوى، وتم فى نهاية الاجتماع تدريب الحضور على الحقن الآمن وفضل النفايات ونظافة وتطهير البيئة ومؤشرات التعقيم.

و قد أوصى الاجتماع بتطثيف المرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية والالتزام بخطة التدريب وتفعيلها وتفعيل سجلات مكافحة العدوى.

تدريب الاخصائين الاجتماعيين

ومن جهه اخرى انهت ادارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة نيسان عبد المنصف -مدير الادارة تدريبا لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف امل فوزى -مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان .

حضره 40 من الاخصائيين الاجتماعيين على مدار اسبوع بقاعتى الدكتور محسن فتيح والدكتور احمد عثمان وتناول التدريب موضوعات التغيير واثره على التنمية المستدامة -دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق وقياس رضاء المنتفعين من الخدمات الطبية - التوعية الصحية وطرق الاكتشاف المبكر لأمراض الطفولة - تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى فى منظومة خدمة المواطنين - دور الأخصائي الاجتماعى فى رصد الظواهر الاجتماعية - دور الأخصائي الاجتماعى مع الاطفال المعثور عليهم -مهارات ادارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل - مهارات التواصل الفعال - الدعم النفسى و الاجتماعى للمرضى والفريق الطبى - دور الأخصائي الاجتماعى فى الطوارئ والتعامل مع الحوادث.

قام بالتدريب فريق الادارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة وضم كل من دينا عبد الرحمن وحسناء سلامة وعبد الكريم السيد وهادية محمود وعبير على وراندا مرزوق, ونجوان عيد -من الادارة العامة لرعاية الامومة والطفولة بوزارة الصحة ,ومن اساتذة كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم الدكتور ناصر عويس -وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نهلة عبد الرحيم - استاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم,وفى نهاية التدريب تم تسليم شهادات اتمام الدورة التدريبية للحاضرين .

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