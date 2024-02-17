

ضبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، قدرت قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه.

بقيمة 8ملايين جنية ..سقوط تاجري مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة والقليوبية



وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين، بالإتجار فى المواد المخدرة، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهما 160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات، و2 سيارة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.



مصدر أمني .. إيقاف الخدمات للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة آخر يونيو

أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب، المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقا للمهلة المحددة.

وأشار المصدر إلى أن الإيقاف فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة، والتي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.