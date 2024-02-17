إيقاف الخدمات للأجانب المعفين من "إقامة لغير السياحة" آخر يونيو



أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب، المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وفقا للمهلة المحددة.

مصدر أمني .. إيقاف الخدمات للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة آخر يونيو



وأشار المصدر إلى أن الإيقاف فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة، والتي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.



وفي القليوبية أصيبت ، طفلة صدمتها سيارة نقل أثناء سيرها في الشارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود إشارة من المستشفى بوصول " ر ح س " 4 سنوات طفلة مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والحالة العامة سيئة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين وتبين أنه اثناء سير الطفلة بالشارع صدمتها سيارة نقل وتم نقلها للمستشفى في الحال، فيما تم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما بديوان مركز شرطة شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطفلة.

