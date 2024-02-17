الرئيس الإسرائيلي يكشف اخر مستجدات مفاوضات اطلاق سراح الرهائن

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية لحل الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، مشيراً إلى الجهود الدولية المتضافرة من أجل التوصل إلى حل سريع.

و أكد هرتزوغ، في مؤتمر ميونيخ الأمني، على "الإجماع الدولي بين القيادة الرئيسية" فيما يتعلق بمدى إلحاح الوضع. وأشاد على وجه التحديد بمشاركة رئيس الوزراء القطري، مشيرا إلى مشاركته العميقة ونهجه المستنير في المناقشات، خاصة بالتنسيق مع نظرائه المصريين.

وشدد الرئيس هرتزوغ على التنسيق العالمي المهم الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود الإسرائيلية، في التعامل مع الأطراف الأخرى المشاركة في عملية التفاوض. وشدد على حجم الالتزام الدولي بالتوصل إلى حل للصراع، وسلط الضوء عليه كأولوية قصوى لجميع أصحاب المصلحة.

وبينما امتنع الرئيس هرتسوغ عن تقديم تحليل محدد لفرص النجاح، فقد أعرب عن ثقته في المشاركة الدولية الجوهرية وتحديد أولويات هذه المسألة من قبل جميع الأطراف المعنية.

