مركز شباب أولاد إسماعيل بالمراغة ينظم مشروع" تبادل زيارات "

نظم مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم السبت الموافق ١٧ من شهر فبراير الجاري مشروع تبادل زيارات بينه وبين مركز شباب باصونة التابع للإدارة وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروعات الخطة الداخلية عن شهر فبراير ٢٠٢٤ بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

جدير بالذكر أن تبادل الزيارات تعد من أهم العوامل التي تساعد على تميز وإرتقاء الشباب لذا أصبح من الضروري على مركز شباب أولاد إسماعيل رفع كفاءته وكفاءة أبناءه من خلال أسلوب الزيارات المتبادلة بينه وبين مراكز الشباب الأخري.

ويهدف المشروع إلى تبادل الخبرات فيما بينهم وتبادل الرأي في المواقف العامة لتحديد نقاط الضعف ووضع الحلول المناسبة والدور في التطوير المهني حيث أنها تسهم في نقل المهارات والإستراتيجيات الجديدة إلى أرض الواقع وتطبيقها في مراكز الشباب والحياة العامة وتقلل من العزلة وتوطيد العلاقات الحميدة بين مراكز الشباب وتعزز التعاون والمشاركة في الأفكار وتبني ثقافة العمل التعاوني لتساعد الجميع على نقل وتبادل الأفكار والخبرات الناجحة.



وفي نهاية اليوم سادت أجواء من التفاعل الإيجابي بين الجميع وجرى التقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض شاكرين لمركز شباب بناويط حسن الإستقبال الضيافة والترحيب.



وأثني الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة على مثل هذه النوعية من الأنشطة مثمنًا ً للدور المحوري لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج في عملية نقل الخبرات والتجارب الحياتية المتبادلة بين مراكز الشباب متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح .