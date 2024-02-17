تصاعد جرعة الإثارة.. روجينا تكشف عن بوسترات مسلسل "سر إلهي"

كشفت النجمة روجينا عن البوسترات المنفردة للنجوم المشاركين معها في بطولة مسلسل"سر إلهي"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق رمضان من العام الجاري 2024.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، جميع بوسترات نجوم العمل، وعلقت عليها، قائلة :"بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي ، رمضان2024، تاليف امين جمال، واخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله باذنه".

وسيطر على البوسترات حالة من الغموض والتشويق والإثارة في ظل سيطرة اللون الأسود الفاتح، والنظارات الحادات لجميع أبطال المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكانت روجينا نالت العديد من الإرشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد طرح التيزرالأول للمسلسل، من أبرز التعليقات:"لاروع ديما روجينا،ناطرينك بكل شوق ومن كل مكان،روجينا الفخامة كلها، بإذن الله نجاح كبير،هنشوف حاجة رائعة، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة"، وغيرها العديد من التعليقات الأخرى التي تشيد بروجينا وبرومو العمل.

مي سليم

وظهرت روجينا بمفردها في البرومو، وهي تلعب شطرنج مع نفسها ودون منافس أمام المرآة، وترتدي بدلة باللون الأبيض وقلادة على هيئة ثعلب، وبدى عليها ملامح الشر والخبث، كأنها تدبر مكيدة لأحد الأشخاص، وسيطر اللون الأسود على الخلفية، لتسقط روجينا جميع الشطرنج الأسود ويتبقى فقط الأبيض، وبعدها تنظر نظرة شموخ بالفوز.

أحمد مجدي

وظهر بالبرومو جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد في ظل وهو سؤال محير للجمهور .. ماذا سيحدث؟!".

ودائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

رنا رئيس

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

رشا مهدي

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

محمود حجازي

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

محمد ثروت

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.