حزب الله يستهدف ثكنات إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

كشف "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وورد في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت ‏ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة، فضلا عن موقع‏ رويسات العلم وموقع السماقة

وأضاف "حزب الله" في بيان لاحق: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأعلن الحزب في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة". ‏