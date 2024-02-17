استمرار تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

أشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت إدارة قادرون باختلاف بالمديرية باستمرار تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي داخل مراكز التخاطب ببلبيس وههيا وكفر صقر وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة والعمل على تنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور هابي سعودي، والدكتور محمد أحمد زين، ووفاء السرسي، بتنفيذ جلسات التخاطب والتي تبدأ من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة والمديرية بدعم ذوي القدرات والهمم بالمحافظة ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، هنأ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، لفوز فريق نادي السكة الحديد الرياضي ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة بورسعيد، متمنياً لأعضاء الفريق ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال كرة الهدف للمكفوفين لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفوز بالطولة جاء بعد تفوق فريق نادي السكة الحديد للمكفوفين رجال على فريق قويسنا بنتيجة ٩-٣ وذلك بالبطولة المجمعة على ملاعب استاد مدينة بورسعيد والتي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدماً الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي علي مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار متمنيا تحقيق المزيد من الإنتصارات والبطولات لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.