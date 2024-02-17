تفاصيل.. إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في منطقة رفح

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القوات المسلحه تقوم بإقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.



وأكد المحافظ علي أن المنطقة التي يجري اقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب ادراية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

أشار المحافظ إلي أن القوات المسلحه هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح ،وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.



واعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصه بقطاع غزه الى المحافظه عن طريق البر والبحر والجو حيث تصل الى المحافظه الشاحنات بالطريق البري ،بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.