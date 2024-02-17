تعليم سوهاج تحصد المركز الرابع في مسابقة الاقتصاد المنزلي على الجمهورية

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لصقل مواهب الطلاب، واكتشاف واستثمار طاقتهم الإبداعية، وبناء شخصيتهم لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي.



جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها وكيل الوزارة ووكيل المديرية سليمان بخيت، إلى عطا الميموني مدير عام التعليم العام، وتوجيه الإقتصاد المنزلي بديوان المديرية لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل قطعة فنية تعبر عن التراث الشعبي للمرحلة الثانوية، ضمن المسابقات الوزارية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.

من جانبها قالت أمال عبد الله محمد، موجه عام الإقتصاد المنزلي بديوان المديرية، أن المسابقة من المسابقات السنوية التي تنظمها الوزارة، حيث تم تنفيذ المسابقة على مراحل للتصفية بين المدارس داخل الإدارات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة فى عدد من الموضوعات المختلفة، شارك خلالها طلاب المرحلة الإبتدائية بأعمال فنيه تعبر عن الاهتمام بالنظافة الشخصية، وطلاب المرحلة الإعدادية بأعمال فنيه تعبر عن أهمية القضية الفلسطينية، وطلاب المرحلة الثانوية بأعمال فنية تعبر عن التراث الشعبي.



وأضافت موجه عام الإقتصاد المنزلي، أن المسابقة نجحت خلالها كل من: الطالبة ندى على عبد الخالق، والطالبة ريم ناصر عبد العال، بمدرسة سوهاج الثانوية بنات في حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التراث الشعبي، تحت إشراف منى أحمد محمد، معلمة الإقتصاد المنزلي بالمدرسة، ومتابعة وإشراف سهام عبد الرازق فرغلي موجه أول الإقتصاد المنزلي، وكلثوم محمد محمد غانم موجه الإقتصاد المنزلي.