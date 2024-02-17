ضبط طن سكر و275 لتر زيت قبل بيعهم بالسوق السوداء في الشرقية

وجة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى إلتزام اصحاب الانشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وجاءت بياناتها كالتالي ( 500 كجم سكر سايب مبادرة وكذا عدد 250 كجم سكر معبأ تم تهريبهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع و 275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية الإستراتيجية و650 علبة سجاير محلية وأجنبية.

يذكر أن إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس محمود درويش، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة علي المصانع للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وتمكنت الحملة من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

· تحرير محضر رقم (٢٥١٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ المدير المسئول لمصنع الحلويات والمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو زيت و٥٠٠ كيلو جرام سكر.

· تحرير محضر رقم (٢٥١٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / المدير المسئول لمصنع مختص بالمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٥ طن سمسم خام.

· تحرير محضر رقم (٩٣٥) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/صاحب سوبر ماركت بشارع سعد زغلول ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع في المحل أثناء التفتيش.

كما قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، ومجدي فرج ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الإدارة، ومصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشرمن رمضان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين في مجال السلع الإستراتيجية وتم التحفظ على 20 طن من المواد الغذائيه الإستراتيجية (سكر وزيت وأرز ومكرونة وفول ) عبارة عن 11طن و225 كجم أرز و 2 طن و 460 كجم زيت طعام.

كما تم ضبط طن و 747 كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر، و2 طن مكرونة و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها .

وقد قامت الحملة بتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة و ضبط (٢.٥ طن) لحوم مصنعة مخالفة ومجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .