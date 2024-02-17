رفع 140 طن أتربة ومخلفات صلبة بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

هذا وقد اوضح "مختار" أنه تم اليوم البدء في حملة كنس الأتربة بالمكنسيات وغسيل الأرصفة بشوارع مدينة المنصوره وتم رفع 140 طن اتربه من عدد من شوارع المدينة .

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه وبمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (6) مكنسيات وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس و الجمهوريه و المشايه و غسيل ميدان رمسيس وارصفه شارع الجيش وقناه السويس.

هذا وقد اكد " محافظ الدقهلية "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.