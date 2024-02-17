العاهل الأردني يؤكد أهمية التنسيق العربي لمواصلة دعم الأشقاء في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية التنسيق العربي لمواصلة دعم الأشقاء في غزة والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /السبت/ برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقدة في ألمانيا.

وأكد الجانبان ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع الأنحاء؛ لمنع تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والعراق، إذ شدد الملك على أن "أمن الأردن وأمن العراق واحد".

وفي السياق، التقى العاهل الأردني - على هامش مؤتمر ميونخ للأمن - رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إذ تم بحث العلاقات الأخوية الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وتناول اللقاء تداعيات استمرار الحرب على غزة، وأهمية العمل لمنع امتداد دائرة الصراع إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبدالله الثاني رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، كلا على حدة، إذ تناول اللقاءان علاقات الأردن مع البلدين، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي الحيوي ضمن تكليفها الأممي.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع توسع الصراع، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي؛ يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، مجددا التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين؛ داخليا أو خارجيا.

حضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة.