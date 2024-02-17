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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع رويسات العلم المحتل في لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدف مجاهدوا المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت 17-‌‏02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت ‌‏17-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة. ‏


 

 

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