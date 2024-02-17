تشكيل نابولي أمام جنوي بالدوري الإيطالي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بقيادو والتر ماتزاري، عن تشكيل مواجهة جنوى الرسمي، ضمن منافسات الـ 24 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.
ويأتي نابولى، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقاط، جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات.
فيما تعرض لـ 8 خسائر، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة.
تشكيل نابولي أمام جنوى
حراسة المرم: أليكس ميريت.
خط الدفاع: ماززوكي، أوستيجارد، رحماني، دي لورينزو.
الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، تراوري.
الهجوم: بوليتانو، كفاراتسخيليا، سيميوني.
ويرغب نابولي في تحقيق الانتصار على جنوي في مباراة اليوم، والمقرر انطلاقها في الرابعة من عصر اليوم السبت.