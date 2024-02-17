جائزة "مصر الخير".. إقبال السمالوطي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة أهم شروط الفوز

أكدت دكتورة إقبال السمالوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء في دورتها الخامسة هي تتويج للبذل الخيري والتنموي المستدام والتي تهدف للقضاء التام على الجوع.



وأوضحت السمالوطي أن الجائزة تستهدف في كل عام التركيز على هدف من أهداف التنمية المستدامة عبر رصد أفضل الممارسات التنموية المحققة للهدف.



ويلتزم القائمون على الجائزة باختيار الجمعية التي تنطبق عليها الشروط الآتية:



1- أن تكون الجمعية قانونية محلية.

2- تعتمد الجمعية على موارد ذاتية.

3- تمنح الجائزة للجمعيات القاعدية الصغيرة.





وتأتي الجائزة لتحقيق عدة أهداف مهمة في مجال العمل الخيري، منها:



1- إعطاء الفرصة للمجتمعات المحلية إبراز إبداعاتها وبرامجها في مجال العمل الخيري.

2- تعزيز المنافسة وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الجمعيات.

3- نشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة وبناء وعي الجمعيات والمبادرات الشبابية.

4- تكريم الشخصيات الأكثر تميزاً وأثرا في مجال الهدف المحدد للجائزة.

5- تشجيع المبادرات الشبابية المتميزة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لجائزة مصر الخير في دورتها الخامسة لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام.

